Открытие автовокзала в Сургуте перенесли на год позже из-за коронавируса

Администрация Сургута перенесла сроки открытия автовокзала на год позже — на 2023 году. Как сообщил заместитель мэра Владимир Шмидт местному изданию «Сургутские ведомости», причиной стали финансовые проблемы, вызванные пандемией коронавирса.

По данным издания, городские власти уже подписали концессионное соглашение по строительству автовокзала, сейчас идет разработка проектной документации.

Отметим, планы по строительству автовокзала в Сургуте обсуждались несколько лет назад. Тогда несколько крупных инвесторов выражали заинтересованность в реализации проекта, однако до дела так и не дошло. В 2019 году Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №1 заявило о готовности вложить порядка 205 млн руб. в строительство нового автовокзала в Сургуте.

Новый объект планируется расположить в районе развязки на Грибоедова и по предварительным оценкам будет обслуживать около 2 млн человек. Планируется, что здание будет двухэтажным с зонами ожидания и отдыха.