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В Москве на Новый год ограничат движение из-за салюта

Движение по нескольким улицам в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января будет ограничено из-за запуска салюта, сообщается на сайте столичного управления ГИБДД.

С 23:30 до 00:15:

  • Центр: Большой Москворецкий мост, ул. Варварка, Ильинка, Москворецкая; Москворецкая, Раушская, Кремлевская, Софийская набережные.

С 00:40 до 01:10:

  • ЗАО: ул. Федосьино от ул. Скульптуры Мухиной до проектируемого проезда 518;
  • ЮЗАО: ул. Кадырова от ул. Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи;
  • Зеленоградский АО: Озерная аллея от Центрального проспекта до д. 5 по Георгиевскому проспекту;
  • Троицкий и Новомосковский АО: ул. Физическая от Калужского шоссе до Солнечной улицы, ул. Центральная от д. 26 до Солнечной улицы.
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