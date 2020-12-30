В Москве на Новый год ограничат движение из-за салюта

Движение по нескольким улицам в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января будет ограничено из-за запуска салюта, сообщается на сайте столичного управления ГИБДД.
С 23:30 до 00:15:
- Центр: Большой Москворецкий мост, ул. Варварка, Ильинка, Москворецкая; Москворецкая, Раушская, Кремлевская, Софийская набережные.
С 00:40 до 01:10:
- ЗАО: ул. Федосьино от ул. Скульптуры Мухиной до проектируемого проезда 518;
- ЮЗАО: ул. Кадырова от ул. Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи;
- Зеленоградский АО: Озерная аллея от Центрального проспекта до д. 5 по Георгиевскому проспекту;
- Троицкий и Новомосковский АО: ул. Физическая от Калужского шоссе до Солнечной улицы, ул. Центральная от д. 26 до Солнечной улицы.