В Москве на Новый год ограничат движение из-за салюта

Движение по нескольким улицам в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января будет ограничено из-за запуска салюта, сообщается на сайте столичного управления ГИБДД.

С 23:30 до 00:15:

Центр: Большой Москворецкий мост, ул. Варварка, Ильинка, Москворецкая; Москворецкая, Раушская, Кремлевская, Софийская набережные.

С 00:40 до 01:10: