«Россети Сибирь» приняли на обслуживание бесхозные сети в Красноярском крае

В Красноярском филиале «Россети Сибирь» подвели итоги консолидации электросетевого комплекса региона в 2020 году.

Принятие энергетиками на обслуживание муниципальных и бесхозяйных сетей в 16 районах Красноярского края поможет повысить надежность электроснабжения.

Основная часть проблемных объектов находится в Емельяновском районе. В долгосрочную аренду энергетики приняли около 200 объектов муниципального предприятия «Емельяновские электрические сети». Около 20 объектов – это брошенные недобросовестным застройщиком сети в микрорайоне Видном поселка Элита. Ситуация с электроснабжением разрешилась, когда сети взяли под свой контроль специалисты «Красноярскэнерго».

В Красноярске в этом году передана в аренду филиалу часть электросетевых объектов муниципального предприятия «Красноярскгорсвет»: 21 трансформаторная подстанция с линиями электропередачи общей протяженностью 14 км. Муниципальные сети принимаются в аренду на постоянной основе – с точки зрения технологической «связанности» и удобства подключения для потребителей.

Обслуживание будет производиться за счет энергокомпании, в соответствии с обязательными требованиями, правилами безопасности и оперативно-технологического управления. Процесс консолидации направлен на формирование единого электросетевого комплекса, что позволит обеспечить более высокие стандарты энергоснабжения потребителей.

Всего в 2020 году Красноярским филиалом компании «Россети Сибирь» с администрацией города заключено 15 договоров аренды электросетевого имущества, принято в пользование 15,3 км линий электропередачи и девять трансформаторных подстанций.

В рамках программы консолидации с 2017 по 2020 год филиалом «Красноярскэнерго» принято в пользование электросетевое имущество в 16 районах края. Это 713 км линий электропередачи, 253 трансформаторных подстанции. Под контролем энергетиков надежное электроснабжение потребителей Северо-Енисейского, Канского, Ермаковского, Шарыповского, Казачинского, Тасеевского, Партизанского и других районов Красноярского края.