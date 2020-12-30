Суд зашел в чат

Прокуратура Волгоградской области направила в Центральный районный суд Волгограда уголовное дело в отношении троих жителей города, которых следствие считает причастными к убийству 41-летнего Романа Гребенюка. На скамье подсудимых окажутся супруги Ануш Мелконян и Арман Смбатян, которых следствие подозревает в подстрекательстве и покушении на умышленное причинению вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Арсен Мелконян подозревается в исполнении преступления. Супруги не признают вину, Арсен Мелконян согласен с обвинением частично.

Заместитель прокурора Волгоградской области Евгений Орловский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 41-летнего волгоградца Романа Гребенюка. К преступлению могут быть причастны три человека.

Житель Волгограда Арсен Мелконян обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Его сестре Ануш Мелконян инкриминируются подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ), а также подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Мужа госпожи Мелконян Армена Смбатяна Следственный комитет России (СКР) обвиняет в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Как рассказывал “Ъ”, конфликт между Романом Гребенюком и Ануш Мелконян произошел 23 октября этого года. Поводом для него стала переписка в чате, в котором родители шестиклассников обсуждали домашнее задание, на выполнение которого детям якобы дали недостаточно времени.

Господин Гребенюк написал, что надо решить вопрос, а не «жевать сопли», что оскорбило мать одной из учениц — Ануш Мелконян.

После спора обоих участников удалили из чата. Госпожа Мелконян обратилась за помощью к мужу и родному брату, которые в течение дня писали Роману Гребенюку сообщения с угрозами и настаивали на встрече.

Вечером 23 октября брат Ануш Мелконян Арсен Мелконян зашел в отделение Сбербанка, в котором в это время был Роман Гребенюк, подошел к нему, несколько раз ударил по голове и беспрепятственно покинул здание. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Следствие считает, что Ануш Мелконян провоцировала обе стороны конфликта.

Арман Смбатян, который также отправлял господину Гребенюку сообщения с угрозами, находясь в помещении банка, «наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке».

Роман Гребенюк получил открытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован в состоянии комы. Ему сделали операцию, но утром 1 ноября он скончался.

Арсен Мелконян был арестован на следующий день. Сначала уголовное дело было возбуждено полицией по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), но после гибели потерпевшего переквалифицировано и передано в СКР.

В конце ноября СКР предъявил обвинение супругам Ануш Мелконян и Арману Смбатяну. Последнегозаключили под стражу, госпоже Мелконян был назначен запрет определенных действий.

Как сообщили в волгоградском следственном управлении, в ходе расследования выяснилось, что ранее у Арсена Мелконяна был конфликт с соседкой, которой он, предположительно, угрожал убийством.

«Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет»,— уточнили в прокуратуре Волгоградской области.

Адвокаты обвиняемых недоступны для журналистов. Ранее адвокат Арсена Мелконяна Арман Тадевосян говорил, что его подзащитный не планировал убийства и пришел на встречу защитить сестру, а удары наносил голыми руками (СМИ писали, что у Арсена Мелконяна в руках был кастет). Также защита утверждает, что никакой договоренности о нанесении травм потерпевшему между членами семьи не было, а Ануш Мелконян не просила мужа и брата выяснять отношения с Романом Гребенюком.

Сергей Петунин, Саратов