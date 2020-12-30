Праздничный экспресс

Букмекерская компания «Фонбет» приготовила акцию «Новогодняя серия побед». Каждый клиент, принявший участие в акции, получит подарочные баллы, а среди самых активных 50 игроков будут разыграны дополнительные призы. Всего предусмотрено распределение бонусов номиналом в 20 миллионов рублей.



Компания «Фонбет» проводит акцию «Новогодняя серия побед». Условия простые: авторизоваться на сайте, зарегистрироваться в мероприятии и ежедневно собирать «экспрессы» на любые виды спорта. Сумма пари — от 1000 рублей, тип пари – «экспресс». Общий коэффициент выигрыша пари – не ниже 2.00, минимальный коэффициент каждой интерактивной ставки в пари типа «экспресс» – 1.30. Учитываться будут как выигравшие, так и проигравшие купоны (кроме проданных).

Акция проходит в несколько этапов. Ближайший стартует сегодня и продлится до 5 января. На данном этапе игрокам предлагается получить до 500 бонусных баллов за ставку на любой вид спорта, а также дополнительные 100 баллов за пари на матчи Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд — 2021. С 6 по 12 января (на следующем этапе конкурса) участники могут получить до 500 бонусных баллов за ставку от 3000 рублей.

Всего в рамках «Новогодней серии побед» предусмотрено распределение бонусов в размере 20 миллионов рублей, разовым перечислением фрибетов, эквивалентных суммам от 500 до 3000 рублей. Количество полученных баллов зависит от суммы и типа ставки. Их также можно накапливать в течение всей акции, а потом заменить на бонусы.

В течение акции «Фонбет» будет вести рейтинг самых активных участников. Попавшие в топ-50 на основе количества баллов получат дополнительные призы. К примеру, попавшим на первое, второе и третье места полагаются бонусы номиналом 50, 40 и 35 тысяч рублей соответственно.

Новые клиенты компании также могут принимать участие в «Новогодней серии побед». Более того, скачав мобильное приложение «Фонбет» и введя промокод 2021 при регистрации, они получат беспроигрышную ставку номиналом 1000 рублей. Использовать бонусы акции можно в течение трех дней с любым уровнем идентификации и на любые матчи.

Отметим, что это не первая новогодняя акция от букмекера — «Фонбет» ежегодно радует своих клиентов новогодними бонусами. Так, за два последних года компания разыграла свыше 55 миллионов рублей.