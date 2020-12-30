Смольный расторгает контракт с подрядчиком на строительство экопарка в Юнтолово

Подведомственное комитету по благоустройству СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» в одностороннем порядке расторгает контракт с подрядчиком АО «ССУ-5» на строительство экопарка на Камышовой улице в Приморском районе Петербурга за 895 млн рублей. Компания, в свою очередь, требует отменить данное решение и грозит судом, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, подпись директора ЦКБ под решением о расторжении контракта поставлена 26 декабря. В документе он ссылается на экспертизу, которая установила, что песок, используемый ССУ-5, не является дренирующим материалом, и 425 тыс. кубометров подлежат замене. Подрядчик же это требование не исполнил.

Кроме того, проект столкнулся с недофинансированием — лимит на 2020 год составлял 283 млн руб., однако был урезан до 66 млн руб. в ходе секвестра бюджета. Фактически работ выполнено на 104 млн руб. Согласно подписанному допсоглашению, на 2021 год были запланированы выплаты 605 млн руб, но при условии погашения остатка за прошлый год.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что итоги конкурса по строительству экопарка в Юнтолово несколько раз аннулировала Федеральная антимонопольная служба. Изначально открытие нового объекта предполагалось на сентябрь 2021 года.