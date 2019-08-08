ФАС в третий раз аннулировала итоги конкурса по строительству экопарка в Юнтолово

Федеральная антимонопольная служба вновь постановила переиграть торги на сумму около 1,2 млрд рублей по строительству экопарка в Юнтолово. Победителем объявленного СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» электронного аукциона опять стала компания ООО «Профистрой Северо-Запад», однако итоги конкурса уже в третий раз были признаны незаконными, сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее закупочная комиссия трижды не допускала до финала ООО «Геоизол» и АО «ССУ-5». При этом ФАС каждый раз выдавала заказчику предписание не учитывать ненадлежащие требования к характеристикам товаров, из-за чего компании не могли составить конкуренцию ООО «Профистрой Северо-Запад». Первый раз это произошло в апреле, а затем процедура повторилась 9 и 30 июля.

Напомним, что, согласно проекту, основные работы по созданию экологического парка на пересечении Камышовой и Яхтенной улиц в Приморском районе Петербурга планировалось начать в августе. Открытие экопарка в Юнтолово намечено на сентябрь 2021 года.