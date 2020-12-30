Хакеры взломали китайское приложение для отслеживания состояния здоровья граждан

Запущенное китайскими властями приложение HealthKit для отслеживания состояния здоровья граждан в условиях пандемии COVID-19 было взломано хакерами. О взломе стало известно после того, как в сети начали появляться предложения о продаже личных данных десятков китайских знаменитостей, у которых это приложение было установлено. Об этом сообщает The Times.

В приложении HealthKit, которым пользуются в Китае сотни миллионов граждан, хранятся фотографии пользователей, данные об их состоянии здоровья, результаты тестов на коронавирус, информация о контактах. В зависимости от этих данных пользователь получает или не получает разрешение на пользование городским транспортом, посещение общественных мест, получение госуслуг и т. п. Несмотря на то что приложение работало с личными данными, степень защиты от взлома у него была невысока. Войти в него можно было, указав лишь имя пользователя и номер его удостоверения личности, который также легко узнать в постоянно утекающих в сеть базах данных. Как отмечает The Times, китайская компания-разработчик HealthKit заявила, что ей ничего не было известно о такой возможности проникнуть в приложение и эта лазейка пока не устранена.

Алена Миклашевская