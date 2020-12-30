Выплата гендиректору GE бонуса в размере $47 млн вызвала скандал

Представители профсоюзов выразили возмущение выплатой генеральному директору GE Ларри Калпу бонуса в размере $47 млн. Об этом сообщает Financial Times (FT). Профсоюзы не довольны не столько суммой, выплаченной господину Калпу, сколько обстоятельствами самой выплаты. В соответствии с планом генеральный директор компании должен был получить вознаграждение по достижении акций компаний цены в $31 за штуку. Однако в разгар пандемии условия соглашения были изменены: в качестве уровня, который позволял бы получить вознаграждение, была установлена цена $10.

«(История с бонусами.— “Ъ”) совершенно возмутительна. Как GE может оправдать такую огромную выплату гендиректору в то самое время, когда рабочие, их семьи и общины страдают?» — цитирует FT заявление Карла Кеннебрю, главы профсоюза, действующего в компании и входящего в основное профсоюзное объединение страны АФТ-КПП. В 2020 году компания сократила 20% рабочих мест в своем подразделении GE Aviation.

По словам экспертов, скандал может негативным образом отразиться на отношениях компании и ее акционеров. «Такое изменение целевых показателей выглядит очень плохо»,— говорит директор по исследованиям компании Equilar Кортни Ю. В свою очередь, Майкл Варнер из CtW Investment Group, которая представляет в том числе профсоюзные пенсионные фонды, считает ситуацию «весьма проблематичной». Если первоначальные целевые значения не могут быть достигнуты, «каков смысл (для компании.— “Ъ”) их снижать?»

GE, в свою очередь, заявила об уверенности в том, что нахождение господина Калпа во главе компании в долгосрочной перспективе «безусловно принесет пользу акционерам и другим заинтересованным лицам».

Андрей Келекеев