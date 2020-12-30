Голикова сообщила о более 70 тыс. погибших от COVID-19

В России с начала пандемии из-за коронавируса умерли почти 71 тыс. человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу «Россия 24». Еще 45 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19 умерли по другим причинам, добавила она. На сайте оперштаба по коронавирусу сообщается о 56 426 погибших.

«70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности "ковид", он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению. Еще 45 109 — смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).

В начале декабря госпожа Голикова пояснила, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и Росстат предоставляют достоверные данные по смертности от COVID-19 и числу новых случаев заражения. Она отметила, что некоторые иностранные СМИ сообщают о недостоверности статистики российских официальных органов и фальсификации данных. Расхождения в данных, по ее словам, могут возникать из-за того, что оперштаб учитывает случаи смерти пациентов с положительным тестом, а Росстат — также случаи, когда коронавирус был выявлен после вскрытия.

Сегодня, 30 декабря, оперштаб сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 26 513 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, а общее число заболевших достигло 3 131 550. Погибли за последние сутки 599 человек, общее число скончавшихся из-за коронавируса достигло 56 426. Выздоровели 29 235 человек, за все время — 2 525 418.

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