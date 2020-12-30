Утверждено обвинение трем фигурантам дела о гибели волгоградца из-за ссоры в чате

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 41-летнего Романа Гребенюка, который был избит после конфликта между родителями школьников в чате. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в совершении преступления обвиняются 31-летний Арсен Мелконян, его 33-летняя сестра Ануш Мелконян и ее муж 32-летний Арман Смбатян.

Согласно обвинительному заключению, Арсен Мелконян обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Его сестре Ануш Мелконян инкриминируется подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 4, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Мужа госпожи Мелконян Армена Смбатяна обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего ( ч. 4 ст. 111 УК РФ), и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 23 октября между Ануш Мелконян и Романом Гребенюком, дочери которых учатся в одном классе, произошла ссора из-за переписки в родительском чате. Тогда госпожа Мелконян сообщила об этом мужу, который позвонил господину Гребенюку и стал требовать встречи. В отделении банка, где они договорились встретиться, брат Ануш Мелконян Арсен несколько раз ударил Романа Гребенюка по голове. Тот получил открытую черепно-мозговую травму и через неделю скончался в больнице.

«Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлена причастность 31-летнего волгоградца к инциденту с соседкой, которой он ранее угрожал убийством»,— отметили в прокуратуре.

Вину в инкриминируемых деяниях супруги не признали, брат обвиняемой признал частично.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Из чата под арест».

Сергей Петунин, Саратов