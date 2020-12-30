Жители пяти регионов Черноземья задолжали «Квадре» более 3 млрд рублей

Задолженность жителей пяти регионов Черноземья перед поставщиком отопления и горячей воды ПАО «Квадра» составила 3,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании. Среди должников не упомянуты только тамбовчане.

В Липецкой области зафиксирована наиболее крупная задолженность — 1,5 млрд руб.

В Курской области — 636 млн руб.

В Воронежской области — 440 млн руб.

В Белгородской области — 421 млн руб.

В Орловской области — 144 млн руб.

Руководители местных филиалов «Квадры» напомнили о том, что с 1 января 2021 года завершается период действия введенного правительством РФ моратория на применение штрафов к должникам. «Мораторий не освобождал от необходимости оплачивать коммунальные услуги. Поэтому мы рекомендуем всем клиентам, имеющим задолженность, погасить ее до конца года — ведь уже в следующем году к сумме долга добавятся пени», — пояснил заместитель управляющего директора курского филиала по реализации тепловой энергии Павел Плетнев.

В «Квадре» также отметили, что проблема дебиторской задолженности затрагивает интересы не только ресурсоснабжающих организаций, но и потребителей: «Рост задолженности затрудняет формирование источников финансирования ремонтных программ, что может негативно отразиться на надежности и качестве теплоснабжения».

Александр Прытков