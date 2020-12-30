На Кубани открылся новый региональный сосудистый центр

В Краснодарском крае на базе Кущевской центральной районной больницы начал работу региональный сосудистый центр. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По данным властей региона, он уже принял более 40 пациентов. В отделении насчитывается 30 коек, восемь реанимационных, операционный блок с ангиографической установкой.

Как рассказал министр здравоохранения Краснодарского края, на его оснащение было потрачено более 460 млн рублей. Всего было приобретено 60 единиц оборудования, в т.ч. пять ангиографов, 18 аппаратов УЗИ и 37 ИВЛ.

«С начала 2021 года начнут работу региональные сосудистые центры в Славянском и Туапсинском районах. Таким образом, в крае будет действовать 10 региональных сосудистых центров»,- сообщил глава краевого Минздрава.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в августе 2020 года стало известно, что Минздрав Краснодарского края закупил для 18 медицинских организаций оборудование на 466,4 млн руб. Говорилось, что это оборудование будет предназначено для больниц Краснодара, Славянского, Кущевского и Туапсинского районов.

28 декабря 2020 года администрация Краснодарского края сообщила, что при поддержке федеральных властей в 2021 году начнет проектировать 19 новых поликлиник в регионе. Их строительство начнется уже 2022 году.

Алексей Белянин