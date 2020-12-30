Гендиректор ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ обсудил с и.о. главы минсвязи Прикамья итоги года

Генеральный директор предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков и исполняющий обязанности министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Хорошев провели рабочую встречу.

Стороны обсудили совместные итоги года, планы по дальнейшему развитию информационных технологий и связи, а также задачу устранения цифрового неравенства в регионе. В финале встречи Андрей Хорошев вручил Олегу Третьякову памятную медаль «125 лет со дня изобретения радио». Награда приурочена к юбилейной дате и отмечает вклад главы пермских нефтедобытчиков в развитие информационно-коммуникационных технологий и связи в Прикамье.

«ЛУКОЙЛ в Пермском крае оказывает большое влияние на развитие цифровизации промышленности. Так, в 2019 году в регионе запустили первые «умные скважины» на Аспинском месторождении предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Внедрение «цифры» позволяет оператору управлять скважинами на расстоянии, в онлайн-режиме контролировать работу оборудования, снимать параметры и оперативно реагировать. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» организовало также удаленное управление и контроль объектов нефтедобычи по сети NB-IoT в цехе добычи нефти и газа №7 в Частинском районе. Кстати, благодаря этому проекту надежная связь и 4G-интернет появились не только на месторождениях, но и у жителей соседних населенных пунктов», – заявил и. о. министра Андрей Хорошев.