В ноябре от COVID-19 умерло вдвое больше сибиряков, чем в октябре Жертвами коронавируса стали 3 749 жителей округа

Жертвами COVID-19 в ноябре стали 3 749 жителей Сибирского федерального округа, что в два раза больше, чем в предыдущем месяце, следует из данных, опубликованных Росстатом.

Согласно статистике, еще 455 сибиряков умерли в ноябре от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией. Имели диагноз COVID-19 — 1 972 умерших, но причину их смерти с ним не связывают.

Наибольшее число смертей от коронавируса в округе в ноябре было зарегистрировано в Иркутской области (822), Красноярском крае (744), Омской (687) и Новосибирской (657) областях.

Наименьшее — в Республиках Алтай (62), Тыва (39) и Томской области (47).

При этом в Красноярском крае динамика смертей самая негативная в округе — в регионе в ноябре умерло от коронавируса в 3,7 раза больше людей, чем в октябре. Сокращение смертности показала только Томская область: в октябре там умерли от COVID-19 66 человек, в ноябре — 47.

На этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по итогам 11 месяцев смертность в РФ выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной прирост в числе умерших обусловлен коронавирусом и ассоциированными с ним заболеваниями — более 80% прироста смертности.

Дарья Решетникова