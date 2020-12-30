Экс-гендиректор воронежского ЧОП «Патруль» получил два года колонии за обналичивание

Воронежский областной суд смягчил срок бывшему гендиректору ЧОП «Патруль» Александру Сергееву до двух лет колонии общего режима, но оставил в силе штраф в 450 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Александр Сергеев, а также бывший член общественной палаты Воронежской области Кирилл Михайлов и некие Александр Бабкин, Никита Клейменов, Анастасия Куркина и Вера Сотникова были осуждены за обналичивание и транзит денежных средств (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Как пояснили в управлении ФСБ, они осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные «фирмы-однодневки», а также инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Доход с сентября 2016 года по сентябрь 2018 года составил более 40 млн руб.

Александр Сергеев выступал организатором «обнальщиков», отметили в ведомстве. В сентябре Коминтерновский райсуд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 450 тыс. руб. Кирилл Михайлов получил 2,5 года условно и 300 тыс. руб. штрафа, ему также вменялось незаконное образование юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Александра Бабкина, Анастасию Куркину и Веру Сотникову приговорили к двум годам условно и 250 тыс. руб. штрафа каждому. Никита Клейменов за незаконное создание юрлица получил 400 тыс. руб. штрафа. Апелляция частично смягчила приговор только Александру Сергееву.

Подробнее об этом уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «К охранникам обратились за деньгами».

Александр Прытков