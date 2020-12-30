Google пересчитал ювелирные запросы

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о брендах, которыми пользователи интересовались больше всего.

Цыплят считают по осени, а самые популярные запросы в поисковой сети Google — в декабре. Профессиональное ювелирное издание National Jeweler выбрало из этого топа то, что касается украшений. Рассматривали запросы по миру и отдельно по США. Что интересно, специалисты Google отметили, что сам запрос на слово «ювелирные украшения» и все с ними связанное в 2020-м вырос.

В числе топ-5 в ювелирном поиске Pandora и Pandora Jewellery. Среди других популярных запросов в категории ювелирные бренды Cartier и Tiffany & Co. Востребованным в поиске был и Louis Vuitton. Также в 2020-м в США часто искали «итальянские бренды» и «ювелирные бренды, принадлежащие афроамериканцам». Выделили специалисты Google и тех, кто — по крайней мере, в поиске — стал в этом году в разы популярнее, чем прежде. Так, аж на 1250% увеличился интернет-спрос на специализирующийся на украшениях из 24-каратного золота бренд DBL Jewelry, на 950% — на Kay Jewelers, на 400% вырос спрос на Nihao Jewelry, работающий в сегменте b2b.

Но, конечно, ни одному из этих запросов и близко не сравниться с любым, касающимся коронавируса. Какой год — такая и статистика.