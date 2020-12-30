«Интересна история мандарина в Абхазии»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о версиях происхождения названия плода, а также о том, как он попал в разные страны.

Сегодня яркое и ароматное путешествие — речь пойдет о мандаринах. Врачи считают, что одним своим видом мандарин уже оказывает благотворное влияние на организм, поднимает настроение и, конечно, вызывает ассоциации с Новым годом.

В декабре 1963 года в ленинградский порт из Марокко пришел груз с огромным количество ящиков, наполненных цитрусовыми. Фрукты стали расходиться по всей стране. С тех пор у нас они считаются символом Нового года. Хотя в Китае, например, существует древняя традиция: если идешь в гости на Новый год, захвати с собой пару мандаринов. Потом, когда соберешься возвращаться, тебе тоже подарят два фрукта. Пара мандаринов переводится как золото и означает удачу и богатство.

Само название «мандарин» придумали португальские моряки в честь китайских чиновников, мандаринов, одетых в оранжевые одежды. Но это лишь одна из версий. Другая гласит, что фрукт окрестили в честь острова Маврикий, который раньше называли Мандарином. В Европу, точнее, в Италию, он попал только 1840 году. Из заморских странствий его привез неапольский ботаник Мишель Тенор. Потом мандарин стали высаживать на юге Испании, Франции, затем фрукт перекочевал в Америку.

Интересна его история в Абхазии. Поначалу он там вроде прижился, но садоводство в регионе тогда было сложным — влажность, заболоченные земли. Все изменилось благодаря купцу Николаю Игумнову. Однажды в Москве в своем особняке он закатил пышный бал. Танцующим под ноги кидали новые монеты. И гости азартно били каблуками чеканный лик Николая II. На следующий день после этого безобразия господин Игумнов был отправлен в ссылку, в Абхазию. Это он осушил местные болота, завез с Кубани чернозем, из Турции — саженцы табака, манго, киви и мандарина. Вскоре появились целые плантации новых растений, а уже они, в свою очередь, на долгие годы обеспечили благосостояние целых поколений.