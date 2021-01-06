Законный 2021-й

С 1 января в Удмуртии вступили в силу ряд республиканских законов, принятых в 2020 году. Поскольку прошлый год был непростым для бизнеса из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в этом году для предпринимателей начали действовать различные льготы и преференции. Так, в республике начали действовать нулевые налоговые ставки для кинотеатров, которые приостанавливали деятельность больше, чем на полгода. Кроме того, предусмотрены льготные ставки налога для налогоплательщиков, перешедших с ЕНВД на УСН.

Регулирование межбюджетных отношений

С начала года в Удмуртии вступили в силу принятые в конце сентября прошлого года изменения в закон «О регулировании межбюджетных отношений в республике». Законом увеличена доля налоговых доходов регионального бюджета от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, подлежащая распределению по дифференцированным нормативам отчислений в бюджеты муниципальных образований. Ее размер составит 20%.

Льготные налоговые ставки при УСН

Также вступил с силу закон об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения, который был принят в конце ноября 2020 года. Документом установлены дополнительные условия для получения права использования льготных налоговых ставок при применении УСН для организаций, впервые зарегистрированных на территории республики в 2020 и 2021 годах, в связи с переменой ими места нахождения. В частности, применение льготных ставок по УСН предлагается установить в случае, если среднесписочная численность работников организаций за налоговый период, в котором применяется льготная ставка, составляет не менее среднесписочной численности работников, отраженной налогоплательщиком в сведениях за предшествующий налоговый период, но не менее пяти человек.

Предполагается, что изменения позволят снизить в Удмуртии количество фактов регистрации фирм-однодневок или организаций, осуществляющих номинальную деятельность ради получения льготы, и помогут поддержать добросовестный бизнес, сохраняющий рабочие места.

Налог на имущество

В Удмуртии начали действовать изменения в законе о налоге на имущество организаций. Объектами недвижимости юрлиц, попадающими под налогообложение с учетом их кадастровой стоимости, признаются жилые помещения, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, на 2020 и 2021 годы сохраняется установленные в 2019 году налоговые ставки в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется по кадастровой стоимости. Тем самым планируемое повышение налоговых ставок по налогу на имущество отсрочено до 2022 и последующих лет.

Нулевые налоговые ставки для кинотеатров

Налоговая ставка на имущество для предпринимателей Удмуртии, чьим основным и дополнительным видом деятельности является «Демонстрация кинофильмов», будет нулевой. Кроме того, нулевая налоговая ставка установлена для бизнеса, чьим основным видом деятельности является: «Деятельность по бронированию билетов»; «Деятельность в области исполнительских искусств»; «Деятельность учреждений культуры и искусства»; «Деятельность танцплощадок, дискотек, школа танцев»; «Деятельность учреждений клубного типа, дворцов и домов культуры»; «Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс».

Для таких организаций также установлены льготные ставки налога при применении УСН: 1% для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, и 5% – для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Упростили налог

Кроме того, предусмотрены льготные ставки налога при применении УСН в 2021 году для налогоплательщиков, перешедших после применения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на УСН в течение 2020 года.

Льготные ставки в размере 2% установлены для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и 5% для тех, кто выбрал в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

В конце декабря и.о. первого вице-премьера Удмуртии Константин Сунцов сообщил о планах расширить возможности по получению льготной ставки для переходящих на УСН с ЕНВД. Ее получат предприниматели, которые ранее совмещали ЕНВД с другими налоговыми режимами. Такое предложение правительство республики направит в госсовет региона в январе. При этом льготные условия начнут действовать для бизнеса уже с 1 января 2021 года.

Патентная система

Изменения, внесенные в закон о патентной системе налогообложения, устанавливают дифференцированные размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода в зависимости от территории действия патентов по группам муниципальных образований в Удмуртии. Изменения коснутся таких видов предпринимательской деятельности, как сдача в аренду помещений, дач, земельных участков, розничная торговля и услуги общественного питания.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года продлили срок действия нулевой налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Удмуртии и осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Поддержка социального бизнеса

Помимо этого, закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Удмуртии дополнен положением о поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.

Дифференцированные размеры возможного годового дохода

В связи с изменениями, связанными с увеличением федеральным законом максимального предела площади торгового зала для розничной торговли, а также зала обслуживания посетителей на объектах общепита с 50 до 150 кв. м, в Удмуртии установили дифференцированные размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода в зависимости от территории действия патентов по группам муниципальных образований.

Уточнение отдельных видов деятельности

Кроме того, в республиканском законе «О патентной системе налогообложения» уточнены наименования отдельных видов предпринимательской деятельности в соответствии с федеральным законодательством.

В законе «Об установлении налоговой ставки 0% для индивидуальных предпринимателей при применении УСН и патентной системы налогообложения в Удмуртии уточнены наименования видов предпринимательской деятельности.

Оксана Мымрина