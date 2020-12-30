«Сбер» посоветовал варианты завтрака на 1 января

«СберЗдоровье» и «СберМаркет» порекомендовали россиянам съесть на завтрак 1 января яичницу, сухофрукты или выпить фруктово-овощной смузи. Как отметила диетолог Маргарита Макуха, после праздничного застолья в первую очередь необходимо восстановить водно-электролитный баланс. Оздоровительную продуктовую корзину для компании из 4–5 человек эксперты оценили в 5502 руб.

«На следующий день нужно в первую очередь восстановить водно-электролитный баланс в организме: пить воду — дробно, маленькими глотками. Можно сделать фруктово-овощной смузи»,— сказала госпожа Макуха (цитата по «Прайму»). Съесть рекомендуется продукты, богатые цинком, магнием, калием, витаминами группы В, аминокислотами и антиоксидантами. Они содержатся в яичнице, протеиновом коктейле, банане и сухофруктах.

Воду лучше пить несладкую и негазированную. В «здоровую» продуктовую корзину, составленную экспертами, вошли рыба, разные виды мяса и круп, орехи и несколько килограммов фруктов и овощей. «Такого набора продуктов хватит, чтобы восстановиться после праздников и приготовить вкусные и здоровые блюда»,— отметили аналитики «СберМаркета».

Напомним, 4 декабря 2020 года президент России Владимир Путин похвалил Сбербанк за созданную экосистему, но призвал его руководство не забывать, что в первую очередь это кредитная организация. «Это здорово, это действительно впечатляет,— сказал господин Путин, обращаясь к главе банка Герману Грефу.— При этом, Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан в 1841 году. Создатели банка тогда, конечно, не могли в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно. Но все-таки нужно не забывать, что "Сбер" хоть и экосистема, но это банк в первую очередь».

Росстат подсчитал, что россияне в среднем потратят на покупку продуктов к новогоднему столу 6763 руб. За год праздничный набор подорожал на 4,56% (6468 руб.). В зависимости от региона цена может отличаться.