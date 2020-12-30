«Барыс» – «Металлург» прогноз и ставки на матч КХЛ 30 декабря

В среду, 30 декабря, казахстанский «Барыс» проведет домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против магнитогорского «Металлурга». Аналитики Фонбет расскажут на что лучше ставить в этом матче.

В какой форме «Барыс»

«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка после 37 матчей. Казахстанцы одержали 19 побед, 5 из которых – в овертаймах и 2 – по буллитам, и потерпели 18 поражений, 3 из которых – в овертаймах и 2 – по буллитам. «Барыс» в последних 11 матчах потерпел лишь два поражения. В прошлом матче казахстанцы проиграли дома «Сибири» со счетом 1:3, прервав серию из пяти побед.

В какой форме «Металлург»

«Металлург» находится на 5-й строчке таблицы Восточной конференции, набрав 50 очков после 40 матчей. Команда одержала 23 победы, 4 из которых по буллитам, и потерпела 17 поражений, 3 из которых – в овертайме и 1 – по буллитам. В последних десяти матчах «Металлург» потерпел только три поражения, но они пришлись на пять предыдущих встреч. В прошлой встрече магнитогорцы проиграли в гостях «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4.

Статистика личных встреч

Всего команды провели между собой в КХЛ 43 матча. «Барыс» выиграл 14 матчей в основное время, 2 – в овертаймах, 1 – по буллитам. «Металлург» одержал 17 побед в основное время, 5 – в овертаймах и 4 – по буллитам. Магнитогорцы не могут выиграть у казахстанцев в основное время на протяжении четырех матчей – две ничьи и два поражения.

В нынешнем сезоне команды провели один матч. В гостях «Металлург» оказался сильнее со счетом 2:1 по буллитам.

На что ставить?

На тотал голов меньше 4,5 за 2.05

Казахстанский клуб прервал победную серию, но результаты в последних матчах у команды достойные – 9 побед в 11 играх. Магнитогорская команда чередует победы и поражения на протяжении пяти последних матчей, в прошлом из которых проиграла. Таким образом, в исходе особой ясности нет, поэтому предлагаем взглянуть на тотал.

Команды являются одними из лидеров Восточной конференции по количеству тоталов меньше 4,5. В 37 матчах «Барыса» этот тотал прошел 22 раза, в 40 играх «Металлурга» – 19.

Меньше пяти шайб было заброшено в четырех из последних пяти встреч казахстанского клуба и в пяти из семи последних – магнитогорского.

Так же малорезультативно соперники играют и между собой. Не более четырех шайб было заброшено в 9 из 11 последних очных встреч в КХЛ.

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