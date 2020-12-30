«Ньюкасл» – «Ливерпуль» прогноз и ставки на матч Английской Премьер-лиги 30 декабря

В среду, 30 декабря, «Ньюкасл» примет на своем поле «Ливерпуль» в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги. Эксперты Фонбет расскажут, на что ставить в этой игре.

В какой форме «Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков после 14 матчей и опережая зону вылета на 7 баллов. Команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

«Сороки» после двух побед подряд не могут выиграть на протяжении четырех матчей во всех турнирах – три поражения и ничья. В прошлом туре чемпионата Англии «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

В какой форме «Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка после 15 игр. На счету мерсисайдцев 9 побед, 5 ничьих и 1 поражение.

Подопечные Юргена Клоппа не проигрывают на протяжении 8 матчей во всех турнирах, четырежды победив и трижды сыграв вничью. В прошлом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» со счетом 1:1, а до этого разгромил «Кристал Пэлас» в гостях – 7:0.

Очные встречи «Ньюкасла» и «Ливерпуля»

В последних 10 играх команд между собой «Ньюкасл» одержал только 2 победы, 6 раз проиграв и 2 встречи сведя к ничьей. «Сороки» не могут выиграть у мерсисайдцев на протяжении семи матчей, в пяти последних проиграв.

Прогноз на матч

«Ньюкасл» забьет за 1.70

«Ньюкасл» не может выиграть на протяжении трех матчей в чемпионате Англии, но в атаке выглядит достойно. «Сороки» отличались в четырех из последних шести матчей, причем в трех из них забивали по два гола.

«Ливерпуль», с одной стороны, не проигрывает на протяжении 11 туров в АПЛ, но с другой – допускает осечки и теряет очки. Оборону мерсисайдцев нельзя назвать неуязвимой – она пропустила в четырех из последних пяти встреч во всех турнирах, в том числе от «Фулхэма» и «Вест Бромвича», которые находятся в турнирной таблице ниже «Ньюкасла».

Кроме того, «Ливерпуль» пропускал в шести последних играх с «Ньюкаслом» на его поле.

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