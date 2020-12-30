Инициатор проекта угольного энергокомплекса в Ленинске-Кузнецком получил заявление о банкротстве

Московское АО «ИнфраВЭБ» («дочка» госкорпорации «ВЭБ.РФ») направило в кемеровский арбитраж заявление о признании банкротом кемеровского ООО «Лантан-2000», заявлявшее два года назад о планах строительства угольного энергокомплекса в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Рассмотрение обоснованности иска назначено на 12 января. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, требования заявителя составляют 274,76 млн руб., в том числе, 167,7 млн основного долга, 74,57 млн руб. процентов и 32,39 млн руб. неустойки.

В решении московского арбитража о признании обоснованными требований «ИнфраВЭБ» к «Лантану-2000» сообщается, что 16 июня 2016 года кемеровская компания получила от ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (затем «ИнфраВЭБ») 167,7 млн руб. целевого займа на проект «Выполнение проектно-изыскательских работ в целях строительства электротехнологического комплекса глубокой переработки угля для производства тепловой и электрической энергии в Ленинске-Кузнецком».

Должник средства не вернул, а его банковскую гарантию от симферопольского АО «Генбанк» последний не выдавал на самом деле. АО «ИнфраВЭБ» пыталось взыскать средства по этой гарантии. Однако, в ходе разбирательства в арбитраже Москвы была проведена экспертиза, показавшая поддельный характер предоставленной ООО «Лантан-2000» в обеспечение займа гарантии. Она имела печать с указанием местоположения банка в Москве, тогда как в 2015 году он уже перерегистрировался в Симферополю. И была подписана не председателем правления «Генбанка». По указанным реквизитам такой документ в «Генбанке» не регистрировался. В итоге, московский арбитраж отказал АО «ИнфраВЭБ» во взыскании средств по этой гарантии «Лантана-2000».

Кемеровская компания еще в 2015 году заявила о планах строительства технологического комплекса по глубокой переработке угля с одновременной генерацией тепловой и электрической энергии в Ленинске-Кузнецком стоимостью 2 млрд руб., а в ноябре 2018 года с инвестициями в 4,8 млрд руб. и началом строительства в первом квартале 2019 года. При этом компания рассчитывала привлечь средства угольных компаний в качестве соинвесторов.

Игорь Лавренков, Кемерово