В основе – принцип социального партнерства

На Магнитогорском металлургическом комбинате заключен Коллективный договор ПАО «ММК» на 2021-2023 годы. Подписи под основополагающим документом, регулирующим трудовые отношения между работниками и администрацией предприятия, поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и председатель Первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» ГМПР Борис Семенов.



Как сообщил Павел Шиляев, в условиях пандемии ПАО «ММК» пришлось скорректировать свои традиционные приоритеты в части расходов на социальную сферу. В рамках масштабной благотворительной программы «Мы вместе» было направлено порядка 530 млн рублей на приобретение продуктовых наборов и наборов СИЗ для старшего поколения и малообеспеченных семей Комбинат предоставил широкий перечень оборудования медицинским организациям, поддержал сферу образования и обеспечил почти 8 000 детей цифровой техникой для удаленного обучения.

В целом в 2020 году сумма расходов на реализацию социальной политики Группы ПАО «ММК» в 2020 году составила 2,927 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, переговоры о заключении нового Коллективного договора велись в непростых условиях пандемии. Однако ПАО «ММК» удалось не просто сохранить расходы на социальную сферу, но и найти возможности для реальных улучшений социального пакета льгот и гарантий, многие из которых воплотились в жизнь благодаря активной позиции Первичной профсоюзной организации и открытому диалогу. По словам Павла Шиляева, новый Коллективный договор станет наиболее «социальным» за все последние годы. «Мы нашли возможности и точки соприкосновения интересов с представителями работников и внесли более 25 реальных улучшений, под которые уже предусмотрен соответствующий бюджет. Кроме инициатив, представленных Профсоюзным комитетом, мы сделали акцент на программах, пересмотр которых диктуют современные условия и потребности наших работников. Отдельно отмечу серьезные изменения, внесенные в программу улучшения жилищных условий наших молодых работников. Кроме этого, мы дополнительно поддержим в приобретении жилья семьи молодых специалистов, у которых уже есть дети. Уже в этом году мы утвердили программу поощрения работников за успешную сдачу нормативов ГТО денежными выплатами, а с 2021 года эта гарантия будет закреплена в Коллективном договоре», - рассказал генеральный директор ПАО «ММК».

Председатель Первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» Горно-металлургического профсоюза России Борис Семенов сообщил о результатах переговоров по подготовке проекта Коллективного договора на 2021-2023 гг., а также об основных изменениях, внесенных в новую редакцию, по сравнению с прежним документом, суть которых в повышении уровня социальной защищенности работников предприятия и увеличении социальных льгот и гарантий трудового коллектива.

Церемония подписания Коллективного договора, как обычно, венчала многомесячную работу предварительную работу по подготовке текста, которая велась между представителями администрации предприятия и профсоюзной организацией, представлявшей интересы трудового коллектива. К работе над проектом нового Коллективного договора были привлечены специалисты разных направлений – юристы, экономисты, эксперты в сфере охраны труда.

Новый основной внутренний документ ММК, как и прежние, исповедует принцип социального партнерства руководства и трудового коллектива. Под контролем договора вопросы заработной платы, охраны труда и окружающей среды, обеспечения спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Уделяется внимание и профессиональной подготовке работников предприятия, развитию активности и творческой инициативы работников ПАО «ММК» через организацию различных трудовых соревнований и смотров-конкурсов коллективов цехов и производств для повышения экономической эффективности производства.

Благодаря коллективным договорам все работники Группы компаний ММК участвуют в работе по развитию взаимоотношений между трудовым коллективом и работодателем. Стоит отметить, что коллективные договоры предприятий Группы Магнитогорского металлургического комбината неоднократно становились победителями региональных и отраслевых конкурсов в сфере защиты социально-трудовых прав работников.

ПАО «ММК» рассматривает проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития компании. На ММК уделяется большое внимание созданию здоровой социальной обстановки как на самом предприятии, так и в городе Магнитогорске. Для этих целей компания реализует различные социальные и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также жителей города. В основе этих программ – создание благоприятных условий для решения всех вопросов жизнедеятельности: лечение и медицинское обслуживание, оздоровление и отдых, формирование здорового образа жизни, улучшение жилищных условий, культурное обслуживание, социальная поддержка ветеранов, инвалидов комбината, материнства и многодетных семей.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»