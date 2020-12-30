«От власти не ждешь ничего хорошего»

Непотраченный триллион и обещание не повышать налоги: Минфин подвел итоги года. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что нашел способ избежать роста фискальной нагрузки. Для пополнения бюджета используют заимствования и ресурсы Фонда национального благосостояния. Министр также пообещал, что неизрасходованные средства направят в том числе на вакцинацию населения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет в новом году никаких смягчений.

Итоги года от министра финансов — совсем не праздничное дело. Хотя, конечно, деньги интересуют всех. Но Минфин в последнее время как-то совсем не радует. Только и разговоры о том, как где-нибудь что-нибудь дополнительно изыскать. И вот Антон Силуанов, наверное, попытался, как мог, поднять людям настроение. Можно предположить, что ключевым тезисом в этой части стало обещание не повышать налоги — ничего такого не планируется, хватит.

Если из бюджета начнут выпадать доходы, то правительство знает, как их возместить. Займем на рынках, привлечем деньги Фонда национального багосостояния, но повышать не будем. Правда, Антон Германович не говорит, в какой перспективе, видимо, имеется в виду 2021 год. Хотя мы все прекрасно знаем, что все эти обещания звучат периодически. И зачастую так получается, что обязательные сборы все равно увеличиваются. Причем формально власть, конечно же, свои обещания выполняет, ведь не все сборы называются налогами, и тем более необязательно этот процесс нужно называть повышением. Есть такие термины, как маневр, уточнение и даже реформа.

Но самое интересное из слов министра — это даже не рост нагрузки, а то, что целый триллион рублей не смогли потратить. Экономили, маневрировали, увеличивали, а в итоге все так и лежит на счетах. И это в пандемию, когда ресурсы нужны как никогда. 140 млрд из этого триллиона — это так называемые трансферты регионам.. Деньги-то, оказывается, есть в стране, просто их нужно уметь взять. Видно, это непросто.

Надо сказать, что история не нова. Если посмотреть доклады Счетной палаты, там об этом постоянно сообщается. Средства зависают и в экономику не идут. Возникает очень простой вопрос: так, может быть, и занимать ничего не надо и фонды тратить, тем более с налогами маневрировать, а просто взять и наладить систему, чтобы ничего не зависало и приходило бы в срок? А на деле же получается, что проще занять, чем налаживать. В чем же причина? Видно, что-то не так в системе. Похоже, и здесь нужны перемены. Впрочем, все это также не новость — это привычная повседневность.

Но, собственно, сейчас не об этом. Возвращаемся к началу. У нас же праздник, хочется действительно что-то такое обнадеживающее услышать. А оно если и звучит, то как-то не убедительно. Кажется, что сейчас непросто, а будет еще хуже. Вот и Антон Германович рисует перспективу как-то без особого задора. Когда хорошо-то будет? Чтобы вышел глава Минфина и сказал: в этом году налоги снизим, и не только их, а в целом нагрузку, впереди нас ждет успешный радостный год. Что ж, остается верить в лучшее. Но почему-то от власти не ждешь ничего хорошего.