Новое время — новый тренд: эффективные и экологичные методики для молодости лица. Новинка в салонах «Сиам»

Время использования «тяжелой артиллерии» в борьбе за молодость лица остается в прошлом. Инъекции красоты больше не являются панацеей красоты. Зато в тренде естественные, органические и щадящие методики. Например, профессиональный массаж лица с использованием правильно подобранной косметики.



Запрос на экологичные методы сохранения и поддержания естественной красоты появился относительно недавно, отодвинув на второй план «индустрию одинаковых лиц», когда всевозможные уколы, нити, хирургические манипуляции были чуть ли не единственным способом соответствовать стандартам красоты, диктуемым с глянцевых обложек и инстаграм-страниц. ЗОЖ все-таки берет верх.

Отвечая на новые требования времени и пожелания гостей, в центре релаксации «Сиам» приготовили особое предложение. «Сиам» сиам.рф — место отдыха и островок Таиланда в Екатеринбурге, который особенно ценят за атмосферу, сервис и экзотику. Здесь услуги SPA-ухода выполняют исключительно тайские специалисты. По проведенным в салонах сети опросам выяснилось, что многие гости хотели бы сочетать эту атмосферность и отдых с эффективными услугами для красоты и омоложения. Эти методики разработали российские профессионалы, которые теперь и оказывают услуги массажа лица.

Фото: Евгения Улаз

Так в центре появилась уникальная новинка — анти-эйдж массаж для лица Selfiе (Сэлфи). Задача при его создании заключалась в том, чтобы создать максимально экологичную, щадящую, приятную, но высокоэффективную услугу по массажу, результат от которой можно увидеть в зеркале сразу после первого сеанса — более четкий овал, исчезновение отечности и здоровая подтянутая кожа. Решать ее пригласили российских косметологов-эстетистов, обладающих прекрасной репутацией в beauty-области и владеющих методиками естественного поддержания молодости, отлично замещающих пластические или инъекционные.

Новинку протестировала на себе руководитель PR&Events проектов ИД «Коммерсантъ» Марина Костарева. Расскажем об этом подробнее. На первом этапе проводится глубокая очистка кожи от макияжа и уходовых средств, затем начинается проработка зоны декольте и шеи, так как, говоря слово «лицо», мы подразумеваем область более обширную — декольте, шеи и непосредственно лица. Практически половину времени массаж проводится на сухой коже. Это необходимо для того, чтобы разогреть кожу и добиться лучшего лимфодренажного эффекта. Затем подключается косметика. В «Сиаме» отдали предпочтение французской. Ее выбирали особенно тщательно, учитывая погодные условия уральского региона. В процессе услуги глубоко прорабатываются все мышцы лица, с них снимается напряжение. По сути это настоящий акупунктурный массаж в лучших восточных традициях, на которых строится вся философия сети центров.

Фото: Евгения Улаз

«В процессе услуги прорабатывались все мышцы, что было не болезненно, но очень ощутимо, ведь чтобы заставить работать мышцу правильно, нужна серьезная работа мастера. Визуальный результат подтяжки кожи и изменения контуров был действительно заметен. Явным был и лимфодренажный результат. Особенно понравилась работа с зоной вокруг глаз, за счет приподнимания уровня брови исчезло опущение верхнего века, и взгляд стал более открытым. Заявленный от процедуры итог подтвердился, кроме того, меня сразу предупредили, что этот массаж нужно делать курсом — от 7 до 15 процедур, один-два раза в неделю. Тогда результат закрепляется надолго, но это с учетом ведения правильного и здорового образа жизни. После сорока возрастных изменений не избежать, но на следующий день первая мысль при взгляде в зеркало была: “Именно так я хотела бы выглядеть каждое утро!” Лицо подтянутое, свежее, его вид доставляет удовлетворение»,— поделилась впечатлениями Марина Костарева.

Пока новая методика будет доступна в двух из пяти центров (на Шевченко, 20 и Самолетной, 1), и адептам естественной красоты и релаксации уже стоит подумать о записи в преддверии новогодней ночи. Идти на запланированное праздничное мероприятие можно сразу после процедуры, как и наносить макияж.

Кроме того, это может стать прекрасным новогодним подарком. В продаже в центрах есть подарочные сертификаты в оригинальном оформлении. И когда мысли о том, что подарить близкому человеку или себе любимому, уже иссякают, советуем рассмотреть этот необычный и полезный вариант.

Сеть центров «Сиам» работает с 2006 года и до этого момента предоставлял услуги только отдыха и релаксации с использованием традиционных тайских методик. Появление новой концепции красоты и молодости за счет массажных процедур, проводимых российскими специалистами, — новинка, которой здесь особенно гордятся. Добиться красоты и здорового вида кожи лица можно естественным способом, что успешно доказали в «Сиаме».

Сейчас в центрах этой сети представлена целая линейка услуг по уходу за лицом с мощным анти-эйдж эффектом. Среди них: массажи для лица Svet, Chill out, Diva, уже зарекомендовавшая себя услуга Guasha (массаж с применением скребков из нефрита и кварца). Все они способствуют мгновенному эффекту лимфодренажа и подтяжки кожи, ее сиянию и здоровому виду, которые закрепятся надолго, если вы пройдете весь курс до конца.

Желаем вам здоровья и красоты в новом году!