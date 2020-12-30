Для петербургских поликлиник закупили 75 автомобилей

Для нужд районных врачей Смольный приобрел 75 автомобилей на сумму 38,5 млн рублей. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

По его словам, больше всего машин поступило поликлиники Невского, Выборгского и Центрального районов города. В настоящее время транспортом для выездов врачей к пациентам на дом обеспечены все районы. Средства на покупку машин были выделены из резервного фонда правительства города и предоставили спонсоры.

Кроме того, на январь-февраль для участковых врачей за 76,5 млн рублей арендовано по 384 автомобиля для работы в будни и по 303 автомобиля – на выходные дни.

Напомним, что в Петербурге по данным на утро 29 декабря было официально подтверждено 3757 новых случаев заражения коронавирусом.