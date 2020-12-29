04 января, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

За сутки в Петербурге выявлено 3757 новых случаев коронавируса

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено 3757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в городе заболели 234 602 человека, из которых 140 596 выздоровели, а 7532 — скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 79 летальных случаев от коронавируса. Об этом утром 29 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

По России в целом общее количество инфицированных COVID-19 достигло 3 105 037 (прирост за сутки — 27 002). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 2 496 183 человека, 55 827 пациентов умерли.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Партнерский проект | все

Экспертное мнение

Конференции Ъ СПб

Новости компаний | все

Конференции Ъ СПб

Профиль пользователя