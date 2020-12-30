Российские санатории запустили программы реабилитации после COVID-19

Санатории в России разработали программы по реабилитации после COVID-19, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Господин Чернышенко считает, что оздоровительный туризм станет одним из основных видов этой зимой.

«В этом зимнем сезоне одним из основных видов туризма станет оздоровительный. Уникальные природные ресурсы, которыми богата Россия, позволяют нам активно развивать бальнеологию — одно из важных направлений туризма. Сегодня и всем известные курорты с термальными источниками Юга страны — Сочи, Северного Кавказа, и набирающие популярность туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, с радоновыми ваннами на Алтае или оздоровительные санатории Сибири разработали специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после COVID-19»,— сказал господин Чернышенко.

Он отметил, что в регионы с оздоровительными курортами можно добраться по чартерной программе. Также существуют специальные программы на базе железнодорожной перевозки, разработанные при участии Ростуризма. Дмитрий Чернышенко добавил, что россиянам в зимнем сезоне стоит обратить внимание на автомобильные маршруты для путешествий по центральной части страны.

Вчера в России было зарегистрировано 27 002 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, общее число заразившихся достигло 3 105 037 человек. Умерли за последние сутки 562 человека, общее число скончавшихся из-за коронавируса достигло 55 827.

О пандемии — в материале “Ъ” «Радикализируй это».