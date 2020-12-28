В Смольном опасаются новогоднего шопинга

Стабилизация эпидемиологического процесса в Петербурге, которая произошла благодаря противоэпидемическим мероприятиям, носит динамический характер. В то же время сохранению распространения коронавирусной инфекции хоть и на стабильном, но на весьма высоком уровне может способствовать повышение активности горожан, которые посещают торговые центры в связи с предновогодней подготовкой. Об этом говорится в очередном отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге, размещенном на сайте Смольного.

В создавшихся условиях решающее значение имеет соблюдение мер противоэпидемической безопасности — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции, уточняется в документе. При этом о каком-либо возможном ограничении работы ТЦ в предновогодний период в Петербурге, в отчете не говорится.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по данным городского комитета по здравоохранению, за последнюю неделю в Петербурге было госпитализировано 6140 пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Это почти столько же, сколько было неделей ранее, когда в больницы города было доставлено 6139 больных с COVID-19 и пневмониями.