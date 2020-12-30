Все в семью

Прошедший год запомнится тектоническими изменениями как в жизни, так и в политике. Однако, как выяснил “Ъ”, на новогодние привычки российских политиков не повлияли ни коронавирус, ни поправки к Конституции. Разве что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в канун Нового года не пойдет гулять по Тверской к «Елисеевскому», а направится из Госдумы к Манежной площади для хоровода вокруг главной елки страны, минуя массовые скопления людей.

Владимир Путин встретит Новый год, как и раньше: в кругу семьи. Об этом ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В домашней обстановке, с родными и близкими встретит Новый год и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко: «Новый год никто не отменял, и, к счастью, у людей к Новому году отношение не изменилось из-за пандемии. Но пандемия и ни при чем, так как для большинства наших граждан, для моих знакомых, друзей это не было нечто экзотическое, это всегда был семейный, домашний праздник. Все будут дома. Не надо много гостей — родные и близкие, свои, проверенные».

Глава комитета по законодательству и госстроительству Совета федерации Андрей Клишас сообщил “Ъ” что ожидания у него от 2021 года «только положительные», а Новый год он тоже планирует встретить с семьей на даче в Подмосковье.

Не изменит традициям спикер Госдумы Вячеслав Володин: собеседник “Ъ” в его окружении сообщил, что политик тоже встретит праздник дома с семьей.

Однако пандемия все же внесла коррективы в привычки некоторых политиков.

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов не сможет поехать кататься на горных лыжах. Он рассказал “Ъ”, что отпразднует Новый год с семьей: «У нас есть свои традиции, потом рассчитываю часть выходных пробыть в Смоленской области». А вот покататься на лыжах в каникулы не выйдет. «В этот раз, наверное, не получится выбраться в горы, но я планирую поехать в Подмосковье»,— пояснил он “Ъ”.

Переболевший коронавирусом лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов тоже никуда не планирует уезжать на Новый год дальше своей дачи: «Буду наслаждаться тем, на что не хватает времени в обычные дни: читать, гулять, снег убирать. Запланировано несколько рабочих встреч в Skype, буду работать с документами». Новогоднюю ночь политик проведет в кругу семьи, как и каждый год. По мнению господина Миронова, многие его коллеги по фракции тоже встретят Новый год дома, «так как ситуация пока не та, чтобы шумно и многолюдно праздновать».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по словам его пресс-секретаря Александра Ющенко, тоже останется дома с семьей — у него восемь внуков.

Дома останется и глава ЦИКа Элла Памфилова, работы у которой в уходящем году было заметно больше обычного из-за подготовки и проведения недельного общероссийского голосования по поправкам к Конституции с новыми для россиян видами голосования. Она рассказала журналистам, что только однажды отметила его в центре Москвы:

«Мы никогда никуда не ездили, все время дома, такой домашний праздник, поэтому пандемия никак не повлияла на это».

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский изменит из-за опасности коронавируса свой любимый маршрут. Раньше вечером 31 декабря он прогуливался по Тверской улице от Госдумы до гастронома «Елисеевский», но в этот раз не пойдет, так как опасается, что там будет много людей. Вместе с однопартийцами господин Жириновский намерен посетить Манежную площадь, «сделать хоровод вокруг елочки», зайти в пиццерию, попить чай, проводить таким образом старый год и направиться домой к семье. Спать лечь Владимир Жириновский планирует уже в полпервого ночи, а в новогодние каникулы из-за пандемии коронавируса вместо посещения массовых гуляний, где он обычно, по его словам «заряжается энергетикой сплочения и праздника», будет кататься на тройке, париться в бане и гулять на природе.

Отдел политики “Ъ”