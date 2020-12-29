Руководство комбината «Дубки» обещает трудоустроить сотрудников кондитерской фабрики

Договоренности ООО Комбинат «Дубки» с правительством Саратовской области по сохранению производства и трудоустройству сотрудников АО «Консар» сохраняются. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства региона со ссылкой на генерального директора Комбината «Дубки» Ольгу Грайворонскую.

Ранее в министерство труда и социальной защиты региона сообщили о планах кондитерской фабрики начать массовое высвобождение сотрудников. В минтруда уточнили, что до сих пор в режиме простоя находятся 147 из 273 сотрудников, планируется высвободить 272 человека.

ООО Комбинат «Дубки», как писал „Ъ-Средняя Волга“ выступает инвестором кондитерской фабрики, которая оказалась под угрозой банкротства.

«Руководством ООО Комбината „Дубки“ были проведены встречи с персоналом конфетной фабрики на всех производственных участках, где были даны разъяснения по поводу дальнейших действий ООО „Дубки“ как инвестора. По результатам встречи сотрудники АО „Консар“ получили устные и письменные предложения о трудоустройстве на ООО Комбинат „Дубки“ для продолжения своей профессиональной деятельности по производству кондитерских изделий. В настоящее время на предприятии инвестором возобновлено производство на семи линиях кондитерских изделий и трудоустроено 205 человек из 508», — сообщили в региональном минсельхозе.

Госпожа Грайворонская отметила, что кондитерское производство на предприятии испытывает нехватку персонала, и даже открыты вакансии на рабочие места, но люди не увольняются с АО «Кондитерская фабрика «Саратовская», ожидая выплат по процедуре сокращения.

Сергей Петунин