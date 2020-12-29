На саратовской кондитерской фабрике планируют высвободить 272 сотрудников

На саратовской кондитерской фабрике, которая заработала в конце декабря после месячного простоя, планируется массовое высвобождение сотрудников. Эту информацию подтвердили в министерстве труда и социальной защиты области.

До сих пор в режиме простоя находятся 147 из 273 сотрудников. Из ранее находившихся в простое 205 человек устроены на предприятие - инвестор - мясокомбинат «Дубки». Режим простоя продлен по 17 марта для 237 сотрудников. Планируется высвободить 272 человек, в том числе 70 граждан пенсионного и 59 – предпенсионного возраста.

Марина Ковалева