04 января, понедельник
Войти в профиль
Страна

Коротко

Новости

все новости

Подробно

2

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ   |  купить фото

Спринтеры Государственной думы

Как оперативное принятие законов в условиях пандемии не дало улучшить имидж нижней палаты парламента

от

Уходящий год оказался для Госдумы одним из самых продуктивных. Депутаты обновили Конституцию, одобрили первую порцию вытекающих из нее законов, привели законодательство в соответствие с новыми коронавирусными реалиями и даже поздравили политически активных россиян с Новым годом очередной порцией запретов и ужесточений. Припоминая достижения законодателей, Мария Макутина убедилась: единственное, что у них не вышло,— это избежать сравнений с казалось бы забытыми временами «бешеного принтера».


Новые выборы в Госдуму только через девять месяцев, но в уходящем году о них было столько разговоров, словно они уже прошли или совсем скоро начнутся. Так, кстати, и случилось бы, поддержи 10 марта Владимир Путин инициативу депутата Александра Карелина, который, молча просидев в Думе 20 лет, вдруг впервые взял слово на заседании при обсуждении конституционных поправок и предложил распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы.

Впрочем, осталось не до конца ясным, что же в итоге остановило этот сценарий, то ли несговорчивость КПРФ, то ли коронавирус, то ли реформа Конституции, требовавшая вслед за общероссийским голосованием еще и принятия доброй сотни законов в ее развитие.

Но под конец года обнаружился и еще один аргумент за отказ от досрочных выборов: как бы власти в таком случае обошлись без серии запретительных законопроектов, которые полились под конец года как из рога изобилия?

Эта серия, конечно, подпортила имидж Думы, который ее председатель Вячеслав Володин с 2016 года так усердно пытался «отмыть» от славы «бешеного принтера» 2012–2013 годов и более раннего «не места для дискуссий». Даже самое явное достижение спикера — повышение депутатской дисциплины в части посещаемости заседаний — оказалось нивелировано коронавирусом. Господин Володин теперь сам настоятельно просил коллег преклонного возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, перейти на удаленку, а думские мероприятия проводить онлайн. Пандемия поставила под большой вопрос и утверждение спикера о том, что «Дума — самый открытый орган власти»: число посетителей здания на Охотном Ряду, включая журналистов, было значительно сокращено.

Мария Макутина

Мария Макутина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Парламентские дискуссии с введением карантина тоже были сведены к минимуму. По решению совета палаты отменялись политические выступления депутатов в начале пленарных заседаний и сокращалось число вопросов, которые они могли задавать при обсуждении законопроектов. А недовольным этими фактами оппозиционерам приходилось порой с боем добиваться возможности высказаться.

Карантинный подход сказался и на работе комитетов.

Например, в одном из ключевых комитетов — по госстроительству и законодательству — даже самые важные и резонансные законопроекты рассматривались путем опроса, без обсуждения, а порой и без уведомления некоторых его членов. Прекратить эту практику не смог даже спикер, хотя не раз публично высказывал на этот счет свое недовольство.

Не устояло под напором коронавируса и одно из главных достижений в борьбе с образом «бешеного принтера». В 2017 году в думский регламент внесли поправки, разрешавшие рассматривать законопроекты в один день сразу в нескольких чтениях только в исключительных случаях. Но уже в конце марта 2020 года на сайте Думы появилась новость, что сам спикер заявил о рассмотрении сразу в трех чтениях законопроектов, которых «ждут наши граждане», о введении повышенной ответственности за нарушение карантина.

А конец уходящего года ознаменовался настоящим фейерверком запретительных инициатив, которые одна за другой вносились единороссами в ноябре—декабре и принимались уже под занавес осенней сессии.

Они существенно ужесточили правила проведения митингов и расширили круг «иностранных агентов», позволив включать в их число и общественные организации без образования юрлица, и даже обычных граждан, отметившихся хоть какой-нибудь политической деятельностью и получающих деньги из-за рубежа. Особенно отличился депутат Дмитрий Вяткин, который в 2012 году был одним из авторов многих «драконовских» законов, принимавшихся по следам массовых протестов 2011–2012 годов и «болотного дела». С конца ноября единоросс внес восемь законопроектов, которые оппозиция расценила как желание власти обезопасить себя от «белорусского сценария».

Его однопартийцы Сергей Боярский и Александр Хинштейн достали из-под думского сукна законопроект 2017 года о регулировании социальных сетей: три года назад его сочли слишком спорным. Но сейчас поправки, требующие от соцсетей под угрозой многомиллионных штрафов находить и блокировать нежелательную информацию (включая оскорбление власти и призывы к несанкционированным акциям), были приняты все в том же ускоренном порядке.

Подводя итоги осенней сессии, Вячеслав Володин не без гордости сравнивал нашу нижнюю палату с европейскими парламентами, которые из-за коронавируса «ушли на карантин и так и не возвращались», тогда как Дума приняла в этом году даже больше законов, чем в прошлом. Но многим «осчастливленным» депутатами россиянам чаще приходили в голову другие сравнения — например, со сказками братьев Гримм. Правда, на наших законодателей даже многократно произнесенное заклинание «Горшочек, не вари!» так и не подействовало.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя