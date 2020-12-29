Более 200 петербургских баров намерены работать в праздники

Более 200 петербургских баров будут работать, несмотря на введенные городскими властями ограничения. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на предпринимателя Александра Коновалова.

По его словам, у заведений нет выбора, «не работать — это смерть»,— отметил он.

Напомним, что в Петербурге в период с 25 по 29 декабря и 4 по 10 января заведения общепита должны закрываться с 19:00 и до 6:00 утра. С 30 декабря до 3 января работа кафе, ресторанов и баров запрещена полностью.

Об ограничениях в городе — в материале «Ъ FM» «Санкт-Петербург закрывается на праздники».