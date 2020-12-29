Анна Нестеренко: «Даже в салонах бизнес-сегмента я находила недочеты.

Салон красоты «Масква», -1 этаж башни Федерация делового комплекса «Москва-Сити».



Вложения: 200 тыс.долларов.

Планируемый срок окупаемости: 2 года.

Самая затратная часть: аренда и фонд заработной платы.

Есть ли в планах продажа франшизы? – Есть.



Анна – владелица 2 салонов красоты: «Pod fenom» (г.Киев) и «Масква» (г.Москва, Москва-Сити).

Свой первый салон красоты, находящийся в Киеве, Анна называет экспериментом для себя. Работавшая до этого на госслужбе девушка получила предложение от своей знакомой приобрести действующий салон красоты. 6 лет назад, вложив накопления, Анна начала заниматься совершенно новым для себя бизнесом.

«Несмотря на то, что я сама была постоянным клиентом индустрии красоты, ничего не понимала в ней, как в профессии. Можно сказать так: сначала купила, а потом начала понимать, что к чему, разбираться, изучать косметику. Все с нуля».

Практически сразу после покупки салона, владелец помещения, где располагался салон красоты, решил выставить помещение на продажу. Пришлось максимально оперативно упаковывать оборудование вместе с мастерами, искать новое место и переезжать туда.

«На время переезда я нашла через знакомых кабинет, в котором мы будем обслуживать клиентов. У нас же были абонементы на услуги, проданные заранее, и я просто не могла подвести людей. Было так сложно, что я постоянно ругала себя за необдуманное решение: «Зачем мне все это надо? Зачем я ввязалась в эту авантюру?»

Как это часто бывает, самый сложный момент стал поворотным, с него начался рост, все пошло в гору. В новый салон удалось привлечь большее количество клиентов. Это удалось благодаря внедрению ряда изменений. В силу нехватки места в старом салоне не было отдельного зала, педикюра, зато был дефицит парковочных мест. Все эти проблемы были решены, появился отдельный зал, где подаются напитки, снэки и даже кальян, летом во внутренний двор выставляют столики.

Анна: «Когда я только купила бизнес, он был убыточным. В первый месяц после ремонта в новом помещении, я думала, потребуется время на узнаваемость, начнем сначала что-то делать частично. Однако дело сразу пошло по полной, мы вышли в ноль, начали наращивать доход».

Полтора года назад назрела необходимость в переезде из Киева в Москву, где живут родители Анны. А в январе 2020 в башне «Федерация» открылся еще один салон красоты премиум-класса, принадлежащий девушке. Место было выбрано неслучайно, из удобства и экономии времени. В одной из башен делового комплекса находится спортивный зал, где занимается Анна, еще немаловажный плюс – недалеко проживают родители.

Прежде, чем открыть свой новый салон, будущая хозяйка прошла по всем существующим в «Москва-сити» конкурентам. И в каждом из них видела недочеты. Где-то была сильная скученность, клиенты сидели очень близко друг к другу. Где-то до уборной нужно было проделать сложный путь, что недопустимо в бизнес - сегменте, где клиенты платят немалые деньги за комфорт. Еще в одном месте некуда было повесить верхнюю одежду. «Масква» продумана до мелочей, все здесь служит удобству посетителей, помимо этого из преимуществ Анна отмечает соотношение «цена-качество» и, что очень важно, атмосферу.

«Ни в одном из салонов не было продумано все на 100%, - вспоминает Анна, - видимо, потому что само место диктует ритм. Все очень занятые и куда-то летят, это же деловой центр. У нас все по-другому, ко мне приходят и замедляются, никто не спешит, шампанское, конфетки, печенье, внимание. У нас уникальная атмосфера. Клиенты приходят к нам как к себе домой. И уходить не спешат даже после процедур, остаются на время, посидеть на диване, что-то обсудить. Мы большая семья, в которой все родные, тут легко».

Профессиональную косметику Анна подбирала по своему опыту, все пробовала лично. С самого начала она решила, что в ее салонах все должно быть самое лучшее: люксовое оборудование и материалы.

Инстаграм салона: https://www.instagram.com/maskva.mcity/