В Петербурге вновь выросло число госпитализаций больных с коронавирусом

В очередной информационной справке по ситуации с распространением COVID-19 в Петербурге по состоянию на 29 декабря отмечен рост числа госпитализаций по сравнению с прошлым вторником, 22 декабря. В то же время зафиксировано снижение количества вновь зарегистрированных случаев коронавируса за сутки. Документ, подготовленный Межведомственным городским координационным советом по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, опубликован на сайте Смольного.

В частности, согласно данным координационного совета, количество зарегистрированных больных в федеральном регистре с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 за минувшие сутки составило 3845 человек (неделю назад было 4178). При этом количество госпитализаций взрослых пациентов за сутки увеличилось по сравнению с предыдущей неделей с 632 до 694.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по мнению городских властей, сохранению распространения коронавирусной инфекции в Петербурге хоть и на стабильном, но на весьма высоком уровне может способствовать повышение активности горожан, посещающих торговые центры в связи с подготовкой к Новому году.