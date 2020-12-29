В Ленобласти пояснили ситуацию с «комендантским часом» для несовершеннолетних

Власти Ленобласти выступили с пояснением по поводу введенного накануне, 28 декабря, и отмененного уже на следующий день «комендантского часа» для несовершеннолетних на период зимних каникул и новогодних праздников на территории региона с 30 декабря по 10 января.

«Отдельное постановление по установлению "комендантского часа" для несовершеннолетних на период новогодних праздников утратило силу в связи с тем, что ограничение действует с 1 сентября по 31 мая в соответствии с областным законом 53-оз: без сопровождения взрослых дети и подростки до 16 лет не должны находиться на улице с 22:00 до 06:00»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.

Отметим при этом, что в опубликованном вечером 28 декабря документе было сказано, что «комендантский час» для детей и подростков Ленобласти вводится на час раньше — с 21:00. На следующее утро появилось сообщение об отмене этого распоряжения.