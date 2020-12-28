Ленобласть на время каникул вводит комендантский час для несовершеннолетних

Власти Ленинградской области вводят комендантский час для детей на период зимних каникул.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в период с 30 декабря по 10 января несовершеннолетние не смогут находиться в общественных местах — на улице, на стадионах, в парках, в транспорте и торговых комплексах в период с 21:00 вечера до 06:00 утра без сопровождения взрослых. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Ольга Историк заявляла, что дополнительных ограничений в новогодние праздники в Ленинградской области не потребуются при условии соблюдения ранее введенных.