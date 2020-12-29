Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Мы провожаем год, непростой для всех, в том числе для российской фармпромышленности. В условиях ограниченного времени и постоянно возникающих трудностей в период пандемии COVID-19 производство лекарственных препаратов не останавливалось ни на один день. Мы шли на опережение собственных планов в этих непростых условиях. 2020-й показал, что в фармотрасли работают профессионалы, способные принимать любые вызовы.

Для «Фармасинтеза» этот год был отнюдь не легким, но результативным. Он внес свои коррективы в текущие планы, и нам пришлось в рекордно короткие сроки осваивать производство новых антиковидных препаратов и вакцин, преодолевать сырьевую импортную зависимость, нарабатывая собственное сырье. С возложенной на нас большой социальной ответственностью перед обществом и государством мы продолжали обеспечивать производство жизненно важных лекарств в бесперебойном режиме. И помимо всего нам нельзя было останавливаться в реализации наших инвестпроектов по запуску производственных площадок — мы подготовили к запуску в 2021 году три новых завода.

Безусловно, все эти достижения оказались возможными благодаря поддержке Правительства Российской Федерации в лице Министерства промышленности и торговли и Министерства здравоохранения. За что выражаю им большую благодарность!

Дорогие коллеги, на наступающий 2021 год мы возлагаем большие надежды и верим, что он будет более благоприятным и стабильным! Желаю крепкого здоровья, сил и новых достижений! Берегите себя, своих родных и близких!

С наилучшими пожеланиями, Викрам Пуния

Президент ГК «Фармасинтез»