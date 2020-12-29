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Hyundai готовит «заряженный» кроссовер Kona N

Компания Hyundai готовит «заряженный» кроссовер Kona N, первый тизер которого представлен в канун Рождества и Нового года.

Никакой официальной информации о новинке пока нет. Ожидается, что автомобиль получит более мощный мотор, доработанные коробку передач, подвеску, тормоза, а также особый аэродинамический обвес и новое оформление салона.

Напомним, в настоящее время в линейку «заряженных» моделей Hyundai N входят только хэтчбеки Hyundai i30 N, Hyundai i20 N и Hyundai Veloster N, а также лифтбек Hyundai i30 Fastback N.

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