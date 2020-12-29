Чжао Лэй, Huawei: «В эпоху 5G антенна “все в одном” станет обязательным требованием»

18 декабря 2020 года компания Huawei провела онлайн-форум «Технологии в отрасли антенн. Новые антенные решения для 5G» в рамках трехдневного мероприятия Better World Summit для региона Евразия. На форуме эксперты беспроводных решений телеком-отрасли обсудили, какие требования к антеннам сегодня предъявляет стандарт 5G, очертили направления оптимизации существующих сайтов в части антенно-фидерных устройств и познакомили гостей с новыми успешно реализованными проектами из отрасли антенн в мире и России. В рамках панельной дискуссии выступили представители операторов связи и рассказали, с какими вызовами модернизации антенного оборудования они столкнулись.

Теплым приветствием форум открыл президент операторского подразделения Чжао Лэй и отметил, что создание базовой беспроводной сети играет важную роль в цифровой трансформации промышленности и государственного управления. Представитель Huawei также подчеркнул важность модернизации антенн для евразийских операторов связи.

В 2020 году в Европе и Азии произошел взрывной рост трафика на сетях 4G: средние темпы прироста составили 60%, высокие — 100%. При этом оказалось, что на 25% сайтов объем передаваемого трафика ограничивается возможностями оборудования. Для снятия ограничений операторы постепенно наращивают Refarming существующих частотных диапазонов и строят новые сайты, а также повышают стандарт целевой сети до уровня 5G Ready. Для такой эволюции сети антеннам неизбежно требуется большее количество портов и более высокая степень интеграции — вплоть до того, что антенна «все в одном» станет обязательным требованием.

«Инновации Huawei безграничны. В стремлении помочь операторам связи преодолеть сложности мы запустили серию передовых антенных решений, таких как BladeAAU и конвергентная антенна FDD+TDD. Современные антенные продукты призваны решить ряд таких проблем, как ограниченность пространства и недостаточность портов»,— заявил Чжао Лэй.

О главных тенденциях в отрасли антенн рассказал Сунь Цюань, вице-президент Huawei по глобальным продажам решений для отрасли антенн. Концепция «1+1», представленная компанией Huawei в 2018 году, обрела популярность в отрасли из-за ограничений по месту на площадке. Концепция делится на два направления: «1+1=1» (это означает, что все диапазоны до 3ГГц покрываются одной антенной) и «1+1=2» (одна антенна для всех диапазонов до 3ГГц и одна активная антенна пятого поколения). Второй тренд — это антенна, способная работать и в пассивном, и в активном режимах. Она обладает более широким покрытием и низкими показателями энергопотребления. Третий основной тренд — это интеллектуализация отрасли в аспекте диаграммы направленности антенны.

Дмитрий Конарев, ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в регионе Евразия, рассказал участникам форума о развертывании антенн 5G в Китае и Европе и направлении развития сети в СНГ. В частности, он поделился информацией об успешных проектах развертывания для оператора China Mobile («1+1=2») и для операторов China Unicom и Sunrise («1+1=1»), а также на примере эволюции развития этих решений в Евразии рассказал о возможностях уникального решения SDA (программно определяемая антенна).

В рамках форума по антенным технологиям была также проведена панельная дискуссия с участием представителей российских операторов, на которой обсуждались сложности эксплуатации антенно-фидерных систем и требования к антеннам будущего.

Василий Вакатов, главный эксперт отдела технической инфраструктуры сети радиодоступа в ПАО МТС, рассказал, что для того, чтобы убедиться в надежности антенны, мало провести лабораторное исследование — необходимо также испытание временем. «Есть большое количество производителей, качество которых сомнительно. Приходится тратить достаточно много сил и времени для отсеивания некачественной продукции за низкую стоимость»,— отметил он.

Николай Богатырев, эксперт по техническим инновациям и инфраструктуре в ПАО «МегаФон», затронул вопрос миниатюризации антенн: «Чем больше площадь антенны, тем выше стоимость аренды для оператора. Очень важным фактором являются даже не общие габариты антенны, а площадь на сайте, которую она занимает при установке. Для 5G должно быть такое решение, которое явно не увеличивает занимаемую площадь».

Роман Анисимов, ведущий менеджер службы планирования сети радиодоступа ПАО «Вымпелком», считает, что в городах растет спрос на эстетику пространства: «Актуальный тренд — придать антенне вид, непохожий на антенну, замаскировать выходы кабелей. Для жилой застройки требуются маскировочные антенны, адаптированные внешним видом под вентиляционные трубы, короба либо кондиционеры. В типовых условиях, к примеру вдоль дорог, лучше скрывать фидеры, разработать кожухи для антенн».