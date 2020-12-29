Сторонники экс-схимонаха Сергия собрались у здания суда в Москве

Сторонники экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) собрались у здания Басманного суда в Москве, куда Николая Романова доставили из Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область).

Напомним, бывшего священника задержали минувшей ночью при штурме монастыря. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»).

Как сообщает РИА «Новости», СК просит арестовать Николая Романова. Также по данным агентства у здания суда собрались его сторонники. Как видно на видео, пришедшие скандируют: «Отец Сергий, мы с тобой«. Они принесли с собой портреты бывшего священника и иконы. Самого Николая Романова уже доставили в суд.