Загрузку горнолыжных курортов Кубани в зимнем сезоне прогнозируют на уровне 86%

В нынешнем зимнем сезоне средняя загрузка горного кластера в Краснодарском крае ожидается на уровне 86%, прибрежного – около 75%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По данным властей региона, в настоящее время отели уже загружены на 68%. На горнолыжных трассах курорта «Роза Хутор» ежедневно катается около 6 тыс. человек при общей вместимости в 10 тыс. отдыхающих. Основной заезд туристов ожидается на курортах 30 декабря.

Как рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель, в настоящее время очередей на горнолыжных курортах не наблюдается. Он также добавил, что на курортах «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» работают мини-лаборатории для экспресс-тестирования на коронавирус.

Замначальника сочинского отдела Роспотребнадзора Ольга Погодина сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте остается стабильной, всплеска заболевших COVID-19 не выявлено.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с начала 2020 года Сочи принял уже более 5 млн туристов. В новогодние праздники ожидается около 300 тыс. отдыхающих.