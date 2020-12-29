Сдана первая очередь ЖК «Биосфера». Секции В и Г получили ввод в эксплуатацию

В преддверии Нового года ГК «Первый Трест» получила ввод в эксплуатацию секций В и Г в жилом комплексе «Биосфера», а это значит, что совсем скоро еще 443 семьи получат ключи от своих новых квартир. Напомним, что в октябре были сданы секции А и Б в ЖК «Биосфера».

Сегодня на территории ЖК «Биосфера» ведутся работы по созданию уникального пространства. Для удобства жильцов во дворе появятся зоны отдыха и современные игровые и спортивные площадки. Днем можно гулять с детьми, а вечером — выйти подышать перед сном, абсолютно ни о чем не тревожась, ведь, кроме комфорта, ГК «Первый Трест» позаботилась и о безопасности: закрытый двор, служба консьержей и видеонаблюдение по всему периметру территории.

В ЖК «Биосфера» все предусмотрено для вашего комфорта. Во всех секциях реализованы колясочные и велосипедные, кладовые зоны и подземный паркинг на 254 места с лифтовым сообщением с жилыми этажами. Для реализации проекта использованы современные материалы и комплектующие от ведущих производителей мира: скоростные лифты Otis, фирменные радиаторы Buderus, трубы отопления Sanext, оконные профили Deceuninck (71 мм).

Также в 2020 году ввод в эксплуатацию получил «Никольский» дом в клубном историческом квартале «На Успенской». Только за этот год благодаря стараниям ГК «Первый Трест» было построено почти 65 тыс. кв. м, и более 1,2 тыс. семей обрели свой дом.

Справка о компании:

ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Башкирии, на данный момент возводит более 500 тыс. кв. м в Уфе. Это 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand&Grand.

Клубный исторический квартал «На Успенской». Застройщик: АО «ИФЖС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «БИОСФЕРА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Застройщик: ООО «БИОСФЕРА-ВЫСОТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Клубный дом «Соты». Застройщик: ООО «Селена». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Уфимский Кремль». Застройщик: ООО «ТРЕСТ №7». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «Grand&Grand». Застройщик ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «НЕБО СТОЛИЦЫ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК «НОВАТОР». Застройщик: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «НОВАТОР». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.