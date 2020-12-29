«Экспозиция уникальная»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие работы представлены на экспозиции в музее «Новый Иерусалим».

Побывал в музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре. Как вы, наверное, знаете, Московская область открыла музеи для посещения. Возникает резонный вопрос: «Почему?» Местные музейщики честно отвечают: «А мы бы не выдержали и просто погибли». Дело в том, что подмосковные власти не отменили госзадание для подведомственных музеев и оставили прежними все цифры: и по закупкам, и по выставкам, и даже по посещаемости. Хотя ровно полгода все было закрыто. Что происходит в головах у чиновников от подмосковной культуры!

Ну, ладно. 24 декабря здесь открылась уникальная выставка «Младшие Брейгели и их эпоха». Уникальная, потому что у нас не слишком много «малых голландцев» — 16-17, мало Брейгелей, а Старшего в госсобраниях нет вообще. Хотя его и здесь нет, только сыновья, внук и художники их мастерских. Представлено примерно 70 работ нидерландской живописи из коллекции Валерии и Константина Мауергаузов.

Коллекция, это мне видно, собиралась по западным аукционам. Я насчитал 19 работ Питера Брейгеля-младшего и его мастерской. Это сын главного Брейгеля. Прозвище у сына было «Адский», потому что очень любил Босха и писал всякие чудовищности. Из самых известных его картин вспоминаются «Слепые ведут слепых» или серия «Фламандские пословицы». Из новоиерусалимских работ интересными показались мне «Зимний праздник», «Крестьянский праздник» — крупная, многодельная работа. По аукционным каталогам мне известна картина «Крестьянская свадьба». Кажется, она проходила по рынку сравнительно недавно.

Интересно полотно «Добрый пастырь». Ранее оно было у старшего Рериха, а позже перешло в коллекцию бельгийского барона Кронакера. Долгое время ее атрибуция вызывала споры, многие специалисты видели в ней оригинал Питера Брейгеля-старшего (Мужицкого), и лишь в 2014 году после тщательных исследований картина «Добрый пастырь» была признана авторской работой сына.

Но абсолютным топом выставки, на мой вкус, является работа второго сына Старшего, Яна Брейгеля-Бархатного. Кабинетного размера «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц» — это истинный шедевр.