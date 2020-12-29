Лучшие материалы “Ъ-Южный Урал” за год

Редакция «Ъ-Южный Урал» поздравляет всех своих читателей с наступающим Новым годом. Мы желаем вам только хороших новостей, а пока вспомним интересные события 2020-го. Он ознаменовался не только борьбой с пандемией, но и масштабными инвестпроектами, крупными судебными исками и громкими уголовными делами.



Драгоценный ГОК

Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ

АО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова в этом году начало строительство горно-обогатительного комбината на Курасанском золоторудном месторождении в Верхнеуральском районе. Объем инвестиций – более $250 млн. После выхода на проектную мощность предприятие. Подробнее...

Вирус перенес игры БРИКС

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

После решения президента Владимира Путина перенести встречу глав государств на саммитах ШОС и БРИКС 2020 года в Санкт-Петербург Челябинск готовился к менее статусным, но важным для него мероприятиям саммитов, среди которых не только деловые, но и спортивные. Например, игры БРИКС, которые планировались на июнь. Весной Министерство спорта РФ уведомило губернатора о переносе соревнований на конец третьего квартала. Поскольку пандемия затянулась, провести игры в этом году не удалось, как и всю программу саммитов. Подробнее...

Бывшему мэру прописали строгий режим

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Осенью Центральный районный суд Челябинска признал бывшего вице-губернатора и экс-мэра областного центра Евгения Тефтелева виновным в получении взятки в 2,5 млн руб. Бывший градоначальник полностью признал вину и пошел на сделку со следствием, однако реального срока избежать не удалось. Наказание – три года строгого режима и штраф 37,5 млн руб. После этого Тефтелев пытался обжаловать приговор, но областной суд оставил решение без изменения. Подробнее...

Коронавирус закрыл губернатора в кабинете

Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

В апреле губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел более недели в режиме самоизоляции. Он ушел на карантин из-за того, что контактировал со своим пресс-секретарем, у которого подтвердилось заражение COVID-19. Вот только самоизолировался господин Текслер не дома, а в здании правительства региона, в своем рабочем кабинете. Подробнее...

«Фокус» за три с половиной миллиарда

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Крупный торгово-развлекательный комплекс «Фокус» на северо-западе Челябинска летом выставили на продажу. Согласно информации, размещенной на нескольких порталах объявлений о продаже недвижимости, здание площадью 59 тыс. кв. м оценили в 3,5 млрд руб. Подробнее...

Инвестиции против депрессии

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

На территории бывшего завода «Уфалейникель» в этом году решили построить два новых предприятия – цинковый электролизный завод и завод стальных мелющих шаров. Общий объем инвестиций в два проекта превысит 26 млрд руб. Власти рассчитывают, что благодаря запуску этих производств удастся решить проблему безработицы в Верхнем Уфалее, которая резко обострилась с закрытием градообразующего предприятия. Подробнее...

«Притяжение» федеральных денег

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство России решило поддержать проект «Притяжение», предусматривающий создание в Магнитогорске комплексов социальной, спортивной, образовательной и деловой направленности. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении 600 млн руб. на развитие дорожной инфраструктуры проекта. Подробнее...

Ковидному фонду добавили коек

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В ноябре под Челябинском появился областной инфекционный центр – отделение ОКБ №3, где в период пандемии лечат только пациентов с коронавирусом. Возвели объект за два с половиной месяца, региональному бюджету он обошелся в 2,5 млрд руб. Руководство области отмечает, что больница будет расширяться, и к весне к действующим семи корпусам добавят еще три. Подробнее...

«Ашан» не прижился в Магнитогорске

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Магнитогорске закрывают единственный магазин торговой сети «Ашан», который работал с декабря 2015 года. Ожидается, что он прекратит работу после новогодних праздников. В компании причину закрытия объяснили тем, что гипермаркет уже давно показывает «неудовлетворительные результаты». Эксперты считают, что сеть не выдержала конкуренции с более востребованными в сегодняшних условиях магазинами формата «у дома». Подробнее...

ПОВВ рассчитается очистными сооружениями

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В конце этого года завершился трехлетний спор в арбитражном суде между Росприроднадзором и челябинским МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». Надзорному ведомству удалось добиться взыскания с предприятия 1,1 млрд руб. в счет компенсации вреда, причиненного реке Миасс и другим городским водоемам сбросом загрязненных стоков. Возмещать ущерб МУП будет путем реконструкции очистных сооружений канализации – общая стоимость этого проекта составляет 6,3 млрд руб. Правда, денег у города на его реализацию нет. Подробнее...