Умер модельер Пьер Карден

Французский модельер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет, передает AFP со ссылкой на его родственников. Причина смерти и дата похорон не сообщаются. Le Figaro уточняет, что модельер скончался в больнице в пригороде Парижа (там же в октябре умер основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада).

Чем известен Пьер Карден Читать далее

Пьетро Карден родился Сан-Бьяджо-ди-Каллальта (провинция Тревизо, Венеция, Италия) 2 июля 1922 года. Его семья перехала во Францию в 1924 году, бежав от фашизма. Пьер Карден начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды.

Он был первым кутюрье, который продавал свою одежду и духи по более низким ценам, сделав их более доступными массовому потребителю. Им запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», а также длинные пиджаки без воротника, первоначально созданные для выступлений группы The Beatles. В 1970 году Карден создавал дизайн для NASA. Специально для балерины Майи Плисецкой Карден создал костюмы Анны («Анна Каренина», 1972), Нины Заречной («Чайка», 1980), Анны Сергеевны («Дама с собачкой», 1985), а также вечерние платья и повседневные ансамбли.

В 2009 году Пьер Карден был объявлен послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.