Росздравнадзор проверит организацию лечения COVID-пациентов в Сарове

Нижегородское отделение Росздравнадзора проведет проверку организации оказания медпомощи пациентам с коронавирусом COVID-19 в Сарове, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Такое поручение дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после того, как к нему обратились нижегородские депутаты от КПРФ.

Как ранее сообщалось, к 29 декабря в Сарове выявили более 13 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 135 за последние сутки. Данные по закрытому городу не учитываются в общей сводке по региону. Для сравнения, во всей Нижегородской области к 29 декабря выявили более 68,8 тыс. случаев заражения, за последние сутки – 497.

Депутаты нижегородского законодательного собрания от фракции КПРФ заявили, что в Сарове существует острый дефицит лекарств для лечения коронавируса, средств защиты и мест в больницах. Так как единственное крупное учреждение города – клиническая больница № 50 – является федеральным учреждением, правительство Нижегородской области не имеет возможности напрямую повлиять на ситуацию. Поэтому депутаты направили обращения в Минздрав РФ.

Анастасия Еремина