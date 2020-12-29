Депутаты от КПРФ просят Минздрав РФ вмешаться в ситуацию с COVID Сарове

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области из фракции КПРФ направили в Минздрав РФ обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории ЗАТО Саров. Они просят в срочном порядке увеличить коечный фонд в больницах и обеспечить бесперебойное снабжение города необходимыми лекарствами, сообщается на сайте регионального отделения партии.

В своем обращении на имя главы Минздрава депутаты заявляют, что в городе существует острый дефицит лекарственных средств, рекомендованных для лечения коронавируса, индивидуальных средств защиты (маски, перчатки) и койко-мест в учреждениях здравоохранения для размещения больных COVID-19. Так как единственное крупное учреждение города (Клиническая больница № 50 Федерального медико-биологического агентства) является федеральным учреждением, правительство Нижегородской области не имеет возможности напрямую повлиять на ситуацию с лекарственным обеспечением в Сарове.

Всего в Сарове к 29 декабря выявили более 13 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 135 случаев за последние сутки. Статистика ЗАТО не учитывается в статистике региона с мая. Для сравнения, в Нижегородской области к 28 декабря выявили 497 новых случаев заражения. Общее число случаев заражения превышает 68,8 тыс.

Андрей Репин